President Karis: valitsus peab inimestele ausalt ütlema, kust 1,6 miljardit eurot leida

Karis kohtus täna peaminister Kaja Kallasega ning presidendi sõnul keerles vestlus peamiselt riigikaitse ümber.

„Seni on Eesti riigikaitse rahastamise üle ja ümber olnud sisepoliitiline konsensus, nüüd näeme selle pragunemist,“ kirjutas Karis Facebooki postituses.

„Eesti peab olema aus nii oma inimeste kui ka liitlaste ees. Me ise tahtsime uut ja kaasajastatud NATO piirkondlikku kaitseplaani. Ja me saime niisuguse plaani. Selle järgi annaksime koos liitlastega kallaletungijale kohese ja tema tagala sügavusse ulatuva vastulöögi. Eesti leppis kokku ka meie kaitseväe laskemoona miinimumi, mis on plaani toimimiseks vajalik. Sellest miinimumist ongi puudu 1,6 miljardit eurot,“ tutvustas ta lühidalt olukorda.

„Kui tahame, et NATO piirkondlik kaitseplaan oleks toimiv, mis on meile tõesti oluline, tuleb see võimelünk Eestil täita. Ka Eesti vastutab, et NATO kaitseplaan oleks päris plaan. Sellega on ju nii, et oma rehkenduse peavad ära tegema kõik – nii meie kui liitlased.

Eesti inimestele ausalt peab ütlema, kuidas puuduolev raha leida. Tegemist ei ole summaga, mida on võimalik riigieelarvest kärpida. On see laen? Maksutõus? Midagi kolmandat? Ootan nüüd valitsuse otsuseid ja omalt poolt toetan kõiki arukaid lahendusi, mis tugevdavad meie riigikaitset ja sisejulgeolekut,“ lõpetas president postituse.

Reformierakonna juhatus peab täna koosolekut, ilmselt keskendutakse ka seal 1,6 miljardi euro lüngale. Meedias on turmtule alla sattunud kaitseminister Hanno Pevkur, kes mitme poliitiku hinnangul oleks rahamurest pidanud juba kuid varem teadma ja teavitama.