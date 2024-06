Laupäeval Punasel merel Houthi droonirünnaku tõttu kahjustatud laev uppus

Libeeria lipu all sõitnud alus vedas pardal sütt ja kuulus Kreeka firmale. Nagu Eesti Ekspress sel nädalal kirjutas , valvasid laeva Eesti firma ESC Global Security turvamehed, kes laevalt pärast plahvatust evakueeriti.

Tegu on juba teise Houthi liikumise poolt hävitatud laevaga. 2. märtsil hukkus Punases meres Belize´i lipu all sõitnud ja Briti firmale kuulunud kaubalaev Rubymar, mida tabas Jeemenist tulnud raketirünnak.

Suurt osa Jeemenist kontrolliv liikumine ründab laevaliiklust vastusena Iisraeli sõjale Gazas. USA ja Suurbritannia on andnud Jeemenis liikumisega seotud objektide pihta õhulööke, ent tunnistavad samal ajal, et see ei aita rünnakuid peatada.