Iisraeli armee teatel on neil valmis plaan sõjaliseks pealetungiks Liibanonis

Iisraeli armee lisas teates, et vägede lahinguvalmidust Liibanoni suunal on suurendatud. Enne seda avaldas Hezbollah omapoolse ähvardusena üheksaminutilise droonivideo Iisraeli sõjaväebaasidest ja tsiviiltaristust, sealhulgas Haifa sadamast.

Iisraeli valitsuse välisminister Israel Katz kommenteeris, et valitsus on väga lähedal reeglite muutmisele suhtluses nii Hezbollah´ kui Liibanoniga. „Täiemahulises sõjas Hezbollah hävitatakse ja Liibanon saab rängalt pihta,“ kirjutas Katz sotsiaalportaalis X.

Hezbollah lubab vaenutegevust jätkata, kuni Gazas on saavutatud relvarahu.

Teisipäeval külastas Liibanoni pealinna Beiruti USA eriesindaja Amos Hochstein, kes kohtus esmaspäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Hochstein ütles, et Liibanoni-Iisraeli suhetes on „kriitiline hetk“ ja kiire diplomaatiline lahendus on kõigi huvides.