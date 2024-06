Ameeriklased tulevad. Rootsi-USA värske kaitseleppe järgi saab USA loa Rootsi baaside kasutamiseks

Kaitseminister Pål Jonsoni sõnul aitab otsus Rootsi kaitsejõude sõja korral paremini tugevdada. Eelkõige saab Rootsisse tuua USA sõdurite relvi, varustust ja kütust, et vähendada abivägede kohalejõudmise aega. Jonsoni sõnul ei ole tõenäoline, et ameeriklased hakkaksid kõiki 17 rajatist korraga kasutama ning eesmärk on anda liitlastele vajadusel tegevusvabadust.

Poolt hääletas 266 ja vastu 37 saadikut. Vastu olid Vasakpartei ja rohelised, kelles tekitas eelkõige kõhklust, et eelnõu ei välista otsesõnu tuumarelvade Rootsisse toomist. Vasakpartei esindaja Håkan Svenneling märkis, et teiste Põhjala riikide lepetes on selline klausel olemas. Ta lisas, et ehkki eksperdid ei pea USA tuumarelva Rootsi paigutamist tõenäoliseks, võib olukord muutuda, vahendab Expressen.

Jonson meenutas, et Rootsi on suveräänne riik ning keegi ei saa neid sellistele otsustele sundida. Peamise opositsioonijõudude sotside esindaja Peter Hultqvist nimetas kokkulepet vajalikuks ja leidis, et see aitab kaasa sisulisele heidutusele.