Ungari avalikustas Trumpi tunnuslausest inspireeritud EL-i eesistumise loosungi

Ungari valitsus teatas, et riigi EL-i eesistumise loosungiks on „Teeme Euroopa taas vägevaks“. Sarnast tunnuslauset „Teeme Ameerika taas vägevaks“ kasutas Trump, kui ta 2016. aastal USA presidendikampaaniat läbi viis, vahendab Politico.

„See on viide aktiivsele eesistumisele,“ ütles Ungari EL-i asjade minister János Bóka. „See näitab tegelikult ootust, et me peaksime koos olema tugevamad kui individuaalselt, kuid meil peaks olema lubatud jääda iseendaks kui me kokku tuleme.“