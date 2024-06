GRAAFIKUD | Viadukti ehitus pöörab Pääsküla liikluse pikaks ajaks pea peale

„1970. aastal valminud Kadaka puiestee viadukt on oma kasutusea ammendanud ja see läheb remonti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti soovitusel,“ täpsustas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. „Tegemist on keeruka ja ajamahuka ehitusega, loodame linlaste kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele ning palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust.“