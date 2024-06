GRAAFIK | Avaldati tänavuste riigieksamite tulemused. Tuska tegi enim matemaatika

Haridus- ja noorteameti eksamite ja uuringute keskuse juht Aimi Püüa toonitas, et tegemist on esmaste tulemustega 18. juuni seisuga. Sügisel avalikustatakse lisaks riigieksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid. „Tulemused näitavad, et meie õpilased on jätkuvalt väga tublid. Ka sel aastal ootab Haridus- ja Noorteamet riigieksamil maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanuid pidulikule tänuüritusele. Kokku on neid tänavu 91,“ rõõmustas Püüa.