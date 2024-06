Saksamaa: Venemaa palkab spioone, et korvata riigist väljasaadetud diplomaate

Saksamaa põhiseaduse kaitse amet (BfV) teatas, et Venemaa luureteenistused teevad suuri kulutusi Saksamaal agentide värbamiseks, vahendab Reuters.

„Venemaa teeb kõvasti tööd, et kompenseerida Saksamaa tegevust poolt Saksamaal viibivate Vene agentide arvu vähendamiseks,“ ütles BfV juht Thomas Haldenwang pressikonverentsil.

„Agenditasud näitavad, et Venemaa teenistustel on jätkuvalt tohutud rahalised ressursid oma luureeesmärkide saavutamiseks,“ märgiti sisejulgeolekuteenistuse raportis.

Aruandes öeldi, et Venemaa väljapressimiskatsete suhtes on ohustatud sakslased, kes on Venemaal elanud või sinna tihti reisinud, sealhulgas ka diplomaadid.