Kristina Kallas kandideerib Eesti 200 esimeheks

„Ma täna erakonna liikmetele andsin teada, et ma eelseisval üldkogul kandideerin erakonna esimeheks. Tegin seda koos selgitusega, et miks üldkogu 31. augustil toimub ja mis plaanid meil selleks vaja ära teha on,“ ütles Kallas ERR-ile.

Kallas ütles, et ka temale tuli suure üllatusena Hendrik Terrase allkirjade kogumine, et tuua erakonna erakorraline üldkogu 31. augustilt 7. juuli peale.

„7. juulil me kohe mitte kuidagi seda korraldada ei saa, sellepärast et meil ei ole ministreid riigis. Margusel (Margus Tsahkna - toim.) on NATO tippkohtumine. Minul on Saksamaal hariduse tippkohtumine, kus ma pean Eesti riiki esindama,“ lausus Kallas.