ANALÜÜS | „Kokkulepe seoses isikutega on olemas. Diil on tehtud.“ Kallas püsib kõrge ameti kursil

See, et ametlikku otsust esmaspäevasel Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel ei sünni, oli teada. Mitteametlikul kogunemisel ei saagi ametite kohta otsuseid langetada ning need pidid igal juhul 27.–28. juunil taas Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu hooleks jääma.

Siiski ei jõudnud eilne kohtumine sellise lahenduseni, nagu suur osa liikmesriikidest olid lootnud. Nagu eile vahendasime, lootsid kärmet põhimõttelist otsust eelkõige Saksa liidukantsler Olaf Scholz ja Taani peaminister Mette Frederiksen. Seejuures paistis viimati nimetatu olevat leppinud sellega, et temast ei saa järgmist Euroopa Ülemkogu presidenti ning et see koht läheb Portugali eelmisele peaministrile António Costale hoolimata sellest, et Costa kohta on algatatud uurimine korruptsiooni kahtluse tõttu.