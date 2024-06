Professor Morozov mõisteti riigivastases tegevuses süüdi

Ta lisas, et professor tegutses ühe Vene eriteenistuse jaoks. Ta märkis, et üheks teabe edastamise meetodiks oli kohtumine agendijuhtidega Venemaal ning seal käis Morozov regulaarselt.

Palloson sõnas, et Eesti-vastase luuretegevuse motivatsiooni üheks komponendiks on ka fakt, et Morozov on Vene Föderatsiooni kodanik. „Tal on Eesti elamisluba alates 2010. aastast ja praegune luba kehtib 2026. aastani,“ märkis ta.