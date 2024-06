ANALÜÜS | Putini ähvardused said vastuse. Mida arvata Stoltenbergi sõnadest, et NATO arutab tuumaheidutust?

Pühapäeval said Vladimir Putini pidevad tuumaähvardused NATO-lt vastuse. Alliansi peasekretär Jens Stoltenberg ütles intervjuus Briti väljaandele Telegraph, et NATO peab konsultatsioone ja arutab oma tuumaarsenali lahinguvalmidusse viimist. Sellega tuletas NATO esimest korda pärast külma sõda Vladimir Putinile avalikult meelde, et alliansi kujul on siiski tegu ka n-ö tuumaklubiga, mis on valmis tuumarelvi kasutama.