Eesti 200 jätkab lõhenemist. Taro: Terras teeb erakorraliste valimiste üleskutsega lihtsalt isiklikku kampaaniat

„Minu teada pole ta juhatusele ühtegi pöördumist ega allkirja esitanud,“ selgitas Taro. Tänahommikuse seisuga oli Terrase üleskutsel väidetavalt 115 allkirja. Erakorralise üldkogu kokkukutsumiseks on tarvis 10 protsendi liikmeskonna ehk 83 liikme toetust. „Kui sul on allkirjad olemas, miks sa ei pöördu juhatuse poole, vaid teed mingi postituse, et palun andke allkiri?“ ei mõistnud Taro.

Taro märkis, et Terras osales ka 10. juunil toimunud koosolekul, kus augustikuine erakorralise üldnõukogu kokkukutsumine paika pandi. Tema sõnul ei väljendanud Terras koosolekul ega pärast protokolli laekumist mingil moel otsuse osas eriarvamust. Taro lisas, et allkirjade kogumine tuli kõigile juhatuse liikumine üllatusena. „Ta kindlasti kutsutakse nüüd kohtumisele, et ta oma seisukohti põhjendada saaks,“ nentis Taro.

Taro rõhutas, et lisaks esimehele on vaja uuesti ära valida kõik erakonna juhtorganid ning seetõttu ei ole kolm kuud sugugi pikk aeg. Ta sõnas, et kõik kandidaadid peaksid jõudma liikmetele oma plaane tutvustada. „Kui panna järsku keset suve mingid kuupäevad paika, tekib ka küsimus, kas kõik kandidaadid üldse saavad osaleda,“ ütles Taro. Lisaks hakatakse Taro sõnul täna erakonna põhikirja muutma ning tehnilisi täpsustusi tegema, see võtab samuti aega.

Terras sõnas Delfile, et moderaator ei lasknud tal üleskutset postitusena avaldada ning seetõttu pidi ta selle kommentaaridesse kirjutama. „Ta kirjutas algses postituses, et esimees ja juhatus on tagasi astunud, see oli selgelt liikmeid eksitav info,“ selgitas Taro, kelle sõnul on juhatus siiski 31. augustini ametis.