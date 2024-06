VIDEO | Putin lubab Põhja-Koreale alternatiivset kaubandust ja julgeolekut

Venemaa sõjaväe tugevdamiseks partnereid otsiv Putin külastab täna üle 24 aasta Põhja-Koread. Riigivisiidi eel avaldas Põhja-Korea riigimeedia kirja, milles Venemaa president vannub oma võõrustajale vankumatut truudust. Reutersi teatel märgib Putin kirjas, et kahe riigi vahel on viimase 70 aasta jooksul kujunenud head suhted ja partnerlus, mis põhinevad võrdsusel, vastastikusel austusel ja usaldusel.

„Arendame välja alternatiivsed kaubanduse ja vastastikuste arvelduste mehhanismid, mida lääs ei kontrolli,“ lubas Putin ja lisas, et ühiselt seistakse vastu ebaseaduslikele ühepoolsetele piirangutele.

Tõenäoliselt on riigipeade kohtumise põhiteema sõjaline koostöö ja Vene majandus- ja tehnoloogiaabi Põhja-Koreale.

Lõuna-Korea teatas eelmisel nädalal, et Põhja-Korea on Venemaale läkitanud kuni 4,8 miljonit mürsku. Samuti on Põhja-Korea saatnud Venemaale ballistilisi rakette. USA valitsuse hinnangul soovib Põhja-Korea Venemaalt omakorda abi allveelaevade ja kosmosesatelliitidega seotud tehnoloogia vallas.