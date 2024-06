Tai parlament valmistub samasooliste abielude seadustamiseks

Parlamendi ülemkoda peaks seadusandluse heaks kiitma teisipäeval, seejärel peab kuningas Maha Vajiralongkornile andma enda kuningliku nõusoleku ja see jõustub 120 päeva pärast ametlikus väljaandes Royal Gazette avaldumist, vahendas The Guardian.

Toetajad korraldavad hiljem Bangkoki kesklinnas kogunemise koos drag-showga, kus kaubanduskeskused on toetusavalduseks pannud lehvima vikerkaarelipud juba alates juuni algusest.

Aktivistid eeldavas, et esimesed pulmad peaksid toimuma juba selle aasta oktoobris. „Olen kindel, et eelnõu võetakse vastu,“ ütles LGBTQ+ aktivist Siritata Ninlapruek AFP-le.

Teisipäevane hääletus on kulminatsioon aastatepikkusele kampaaniale ja nurjatud katsetele võtta vastu võrdseid abieluseadusi. Kuigi see samm on saanud rahva seas palju toetust, pooldab suur osa budistliku enamusega Taist endiselt traditsioonilisi ja konservatiivseid väärtusi.