VIDEO | Tšehhi sõjaväepolügoonil hukkus plahvatuses sõdur, veel kaheksa inimest sai viga

Tšehhi kaitseministeeriumi teatel toimus Libavá linnas sõjaväepolügoonil plahvatus, milles hukkus üks sõdur ja vigastada sai kaheksa inimest, neist seitse sõdurid. „Vigastatute ja hukkunud sõduri perekondi on teavitatud,“ lisas ministeerium.

Raadio Vaba Euroopa märkis, et Tšehhi kutsus hiljuti Euroopa Liitu (EL) üles piirama Venemaa diplomaatide ja nende perekondade liikumist EL-i piires, öeldes, et küsimus on muutunud kiireloomuliseks pärast EL-i riikides toimunud sabotaažijuhtumeid, milles süüdistatakse Venemaad.