Enam kui sada Eesti 200 liiget andsid allkirjad erakorraliste juhivalimiste korraldamiseks juulis

Terras selgitas, et ei saanud üleskutset postitusena vormistada, kuna grupi moderaator ei lasknud seda avaldada. Kes erakonnakaaslastest teda takistas, ei soostunud Terras avaldama, kuna enda sõnul pole ta selles täiesti kindel.

„Head erakonnakaaslased! Oleme meeskonnaga kogunud praeguseks 115 allkirja, et kutsuda kokku erakorraline üldkogu pühapäeval, 07. juulil kell 14.00,“ kirjutas Terras kommentaariumis. Delfile ütles ta, et erakonna põhikirja järgi on erakorralise üldnõukogu kokku kutsumiseks tarvis 10 protsendi liikmete ehk 83 inimese toetust.

„Erakonna esimees ja juhatus on sisuliselt tagasi astunud, erakonna esimees on välja öelnud, et ta enam ei kandideeri ja on välja kuulutatud erakorraline üldkogu uue juhatuse ja esimehe valimiseks. Meil on vaja luua usaldusväärsust enda liikmete seas, valijate ees ja koalitsioonipartnerite ees. Selleks on oluline, et me valiksime endale võimalikult kiiresti uue juhatuse ja esimehe ega venitaks kolme kuu pikkuseks aega, mil eelmised juhid enam ei ole juhid ja järgmised veel ei ole juhid,“ põhjendas Terras grupis, miks uus juht tuleb valida kohe.

„Nagu Prantsusmaa, peab ka Eesti 200 pärast valimiskaotust tegutsema kohe,“ lisas ta. „Kohalike valimisteni on jäänud 489 päeva. Selleks, et olla seal edukad ning Eesti 200 tulevikku kindlustada peame me hakkama tegutsema kohe. 75 päeva, mis on tänasest väljahõigatud üldkoguni on 15% sellest ajast, kui kohalike valimiste sedelite kast sulgub. Seda aega ei saa raisata.“

Terras loetles inimesi, kes on erakonnast lahkunud, ning kelle minekust tal kahju on. „Kris Leinatamm, Tormi Tabor, Mihkel Veski, Triin Saag, Rene Rumberg ja kümned teised. Mul on sellest isiklikult väga kahju. See on tähtis indikatsioon, et midagi peab muutuma ja peab muutma võimalikult kiiresti.“

Eesti 200 sai europarlamendi valimistel 2,6 protsenti häältest, sealjuures sai erakonna esimees Margus Tsahkna 1416 häält ning tegi seega oma erakonnas viienda tulemuse.