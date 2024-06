Euroliidu juhid ei jõudnud von der Leyeni teise ametiaja ja tippametite jaotuse osas kokkuleppele

Eile see aga ei õnnestunud, ehkki viimastel päevadel kinnitasid kokkuleppele jõudmist nii Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Ka Hollandi ametist lahkuv peaminister Mark Rutte ütles Euractvile, et von der Leyenil peaks olema väga hea võimalus ning ametikohtade jaotuse osas on üksmeel kasvamas.