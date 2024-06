EKRE fraktsioonist lahkunud riigikaitsekomisjoni esimehe Leo Kunnase hinnangul on GRU ja FSB võimelised Putini käsul Eestis relvastatud sisekonflikti korraldama mõne nädalaga. Hübriidsõja võimalused ei tunne piire, sõnab ta, Venemaa on võimeline korraldama ka midagi sellist, mille peale me üldse ei tule.