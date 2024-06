Tüli koalitsioonis. Läänemets: Võrklaev teeb jälle üksi põlve otsas mingit plaani, kust raha leida

Läänemets tõdes, et koalitsioon pole ühiselt arutanud, kust kaitsekuludeks hädavajalik 1,6 miljardit leida. „Olen kuulnud, et rahandusminister kohtub kuskil kabinetis kaitseministriga ja teeb mingit rahastamise plaani,“ rääkis Läänemets.

Ta meenutas, et SDE fraktsioon palus kindral Heremilt eraldi ülevaadet, mis seisus riigikaitse rahastus on. „Aga seda, et oleksime puudujäägist kuulnud peaministri või kaitseministri käest, pole olnud,“ kinnitas Läänemets.