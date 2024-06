VIDEO | Hanno Pevkur lisalaskemoona rahastamisest: võiks võtta kiiresti laenu ning tagasimaksmiseks kehtestada riigikaitsemaksu

Kaitseminister esitles täna riigikogu riigikaitsekomisjonile üksikasjalikult lisalaskemoonaproblemaatikat. Kohtumisel oldi ühte meelt, mis puudutab tõika, et riigikaitse vajab raha juurde, ent suuremat selgust tänasest ei tekkinud.

„Me maksudebatti täna ei läinud,“ sõnas Pevkur ajakirjanikele kohtumise järel intervjuud andes. „See ei ole ainult kaitsevaldkonna otsus. Kuna summa on nii suur, siis siin on vaja rahandusinimeste pilku ja vaadet ka.“

Nüüd on aeg käes selleks, et parlamendiparteid asuks 1,6 miljardilise investeeringu rahastust arutama, märkis minister. Pevkur väljendas ka enda eelistust rahamure lahendamisel.

„Minu enda tunnetus on see, et võiks tegelikult võtta kiiresti laenu - kolmel aastal näiteks 500 miljonit aastas ja siis seda riigikaitsemaksuga tagasi maksta kindlal perioodil näiteks 10 aasta jooksul,“ rääkis kaitseminister.

Maksuküüru kaotamisest ei olda valmis lahti laskma, selgub Pevkuri räägitust.

„Maksuküür meid väga palju edasi ei aita,“ sõnas minister.

Pevkur märkis ühtlasi, et nõudis Kusti Salmilt küll varem ametist taandumist, kuid jõudis arutelus kantsleriga selgusele, et just riigi rahanduse nurgast vaadatuna on mõistlik kantslerit kuni suve lõpuni oma positsioonil hoida.

„Kuna /.../ meil on iga sent arvel, siis arvan, et on mõistlik lähtuda kantsleri soovist, et ta lahkub augusti lõpus, siis ei pea riigieelarvele täiendavalt kuue kuu kompensatsiooni maksmise kulu võtma,“ sõnas minister.

Lähemalt saab kuulata intervjuust.