Miks suruti Gruusias läbi vastuoluline välisagentide seadus? Eksperdid arvavad, et see võib olla seotud Ukraina sõjaga

Juuni algul kiitis Gruusia parlament heaks Venemaa eeskujul loodud välismõju läbipaistvuse ehk nn välisagentide seaduse, mis ähvardab opositsiooni sõnul riigi Kremli rüppe paisata. Valitsev erakond Gruusia Unistus tuli eelnõuga esimest korda lagedale juba eelmise aasta märtsis, kuid ulatuslike meeleavalduste tõttu võeti see pärast esimest lugemist tagasi. Uuesti tuli eelnõu päevakorda tänavu aprillis. Seekord aga ei lastud protestidest end segada ning mõju ei olnud ka sellel, et president Salome Zurabišvili seaduse vetostas.

Juba järgmisel päeval teatas parlamendi spiiker Šalva Papuašvili, et Gruusia Unistus registreeris veel ühe seaduste paketi eelnõu, sel korral „pereväärtuste ja alaealiste kaitseks“. Ka see seadus on ekspertide sõnul kopeeritud Venemaalt.