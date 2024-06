GRAAFIK | Turu-uuringud: Parempoolsed möödusid Eesti 200st ja jõudsid valimiskünniseni

Juunikuise erakondade toetuse küsitluse andmetel on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa, mida toetab 23% valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest.

Järgnevad Reformierakond, mille toetus on võrreldes maikuuga pisut suurenenud (mais 17% ja juunis 20%) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (17%).

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetusnäit on juunis 15%, ning et küsitlus toimus kuu alguses, pole vastav näitaja veel mõjutatud juuni keskel toimunud arengutest (erakonna liikmete väljaheitmised ja lahkumised).

Viiendal positsioonil on juunis Keskerakond, mille toetus on võrreldes maikuuga pisut suurenenud (mais 8% ja juunis 11%). Vähenenud on Eesti 200 toetus, mis langes juunis allapoole valimiskünnist (mais 6% ja juunis 4%). Eesti 200 toetus jääb alla ka parlamendivälise erakonna Parempoolsed toetusele (mis oli juunis 5%).