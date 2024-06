Kreml: Putin sõidab homme Põhja-Koreasse

Putin viibib seal kolmapäevani ja reisib edasi Vietnami. Tõenäoliselt on kohtumise põhiteemaks sõjaline koostöö ja Vene majandus- ja tehnoloogiaabi Põhja-Koreale.



Lõuna-Korea teatas eelmisel nädalal, et Põhja-Korea on Venemaale läkitanud kuni 4,8 miljonit mürsku. Samuti on Põhja-Korea saatnud Venemaale ballistilisi rakette.

USA valitsuse hinnangul soovib Põhja-Korea Venemaalt omakorda abi allveelaevade ja kosmosesatelliitidega seotud tehnoloogia vallas. Ekspertide sõnul tekitavad kahe riigi süvenevad sidemed küsimusi Hiinas, mis on end seni pidanud Põhja-Korea peamiseks välispartneriks. „Kahtlustan, et hiinlastes tekitab muret see, et Putin on tasakaalu lõhkuja ja võib olla stabiilsusest vähem huvitatud,“ ütles mõttekoja Stimson Center teadur veebruaris väljaandele Voice of America (VOA ehk Ameerika Hääl).

Ta märkis, et Putin aitab erinevalt Hiinast kaasa Kimi raketi- ja tuumaprogrammile ning suhtub sallivamalt Põhja-Korea provokatiivsesse käitumisse rahvusvahelisel areenil. „Kimi agressiivne vaenulikkus USA ja Lõuna-Korea suhtes ning [Hiina] vähenenud mõjuhoovad tähendavad, et nad muretsevad stabiilsuse pärast rohkem ja me võime hakata nägema tagasihoidlikku koostööd USA-ga,“ oletas ekspert.