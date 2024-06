Ukraina armeesse on värvatud üle 2750 vanglast vabastatud kurjategija

Ukraina vanglatest on vabastatud enam kui 2750 meest pärast seda, kui parlament võttis mais vastu seaduse, mis lubab osadel süüdimõistetutel sõjaväeteenistusse astuda. Sõjaväe teenistusse võetakse mehi, kes on süüdi mõistetud näiteks narkootikumide vahendamise, telefonide varguse ning relvastatud rünnakute ja mõrvade ning muude raskete kuritegude eest süüdimõistetud, vahendas The Washington Post.