DELFI UKRAINAS | Sõdur käis tualetis, tagasi tuli trofeega. Ukraina sõdurid räägivad ootamatutest vastasega kohtumistest

Delfi käis ühes Odessa haiglas haavatud Ukraina sõduritega kohtumas. Üks neist oli Oleksi, kes teenis Luhanski suunal 9. laskurpataljoni 57. brigaadis. Kohe, kui ta käsi terveks saab, lubab ta tagasi rindele minna. Oleksi sõnul sunnib teda seda tegema mure riigi tuleviku pärast. „Vaba elu Ukrainas,“ lisas ta.



„Ehkki kui vaadata, siis valitsus varastab, aga see on oma. Siis, kui oleme tahtnud, oleme saanud minna ja selle kukutada, meenutage 2014. aastat. Seal Venemaal midagi sellist ei ole. Sõnavabadust pole ja see on väga hirmutav,“ rääkis Oleksi.