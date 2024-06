Kantsler Salm ei kavatse enne suve lõppu ametist taanduda

Täna hommikul väljendas kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) tõika, et tema jaoks on kantsler Kusti Salm oma usaldusväärsuse kaotanud ning viitas, et päeva jooksul tuleb arutada kantsleri ametist lahkumise kuupäeva seetõttu ka teravamalt.

„Mina jäin oma seisukoha juurde, et sarnaselt nagu me rääkisime, 27. mai hommikul, kui ma oma lahkumisavalduse esitasin ning lahkumise põhjustest kaitseministrile rääkisin. Nendes ei ole mitte midagi muutunud ja seetõttu ma ei plaani varem lahkuda,“ ütles Salm ERR-ile esmaspäeva ennelõunal, olles kohtunud kaitseminister Hanno Pevkuriga.

Kantsler selgitas, et otsusel mitte lahkuda kiirustades on väga pragmaatilised põhjused.

„Nimelt ma arvan, et minu kätte on kogunenud piisavalt teadmisi ja kogemusi ning see tuleb detailides uuele kaitseministeeriumi kantslerile üle anda. Ja seda ma kavatsen kindlasti teha. Samuti on mul plaanitud juulikuusse terve rida kohtumisi uue ametisse astuva kaitseväe juhataja kindral Andrus Meriloga, et samamoodi need asjad kõik korralikult üle anda,“ põhjendas ta oma otsust.