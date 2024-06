Rahanduskomisjoni esimees kohtub 1,6 miljardi leidmiseks ametnikega. Akkermann: maksuküüru kaotamine on otsustatud, seda pole plaanis tühistada

Akkermanni sõnul on tänane kohtumine tingitud sellest, et leida lahendus 1,6 miljardi euro leidmisele, mida julgeoleku valdkond vajab. „Ausalt öeldes ma ei ole ise kuulnud sellest rahastamise vajadusest rohkem kui ajakirjandusest ja tahan lihtsalt pilti ette saada,“ ütles ta ja lisas, et tema hinnangul on sellise summa leidmine tehtav.