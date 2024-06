Linnateatris näitlemine õppustel osalemisel takistuseks ei saa

Kui palju reservväelasi teil hetkel töötab?

Hetkel peaks Linnateatris töötama kuus reservväelast.

Kuidas sündis otsus nende osalemist õppustel toetada ja mida see teile tähendab?

Organisatsioonis on see olnud meie jaoks suhteliselt loomulik asjade käik. Ei ole olnud arutelu, et kas või kuidas seda peaks tegema. Pigem oleme töökorralduslikult vaadanud, et kõigil, kel vaja, õppustel käidud saaks. Samuti oleme õppuste ajal püüdnud säilitada töötaja palga.

Mida on see tähendanud töökorraldusele?

Linnateater on suur organisatsioon. Õnneks oleme suutnud niimoodi sättida. Keerulisem on kindlasti, kui on prooviperiood, aga erinevad osakonnad on praegu suutnud sellega hakkama saada.

Mida võidupüha teie jaoks tähendab? Milline see aeg on, kus praegu hakkama peame saama, ja kas arvestades kõige sellega, mis maailmas hetkel toimub, pole meie olukord võrdlemisi hea?

Võidupüha tuletab eelkõige meelde, et eestlased on olnud tugev rahvas ja rahvus. Me oleme suutnud oma riiki kaitsta. Samamoodi tuletab võidupüha tähistamine kõigile meelde, et vabadus ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Selle eest tuleb võidelda, sellega iga päev vaeva näha. Ma ei mõtle ainult relv käes kaitseväes, vaid ka inimestena. Võidupüha on see ühine väärtusruum, mida ta meile meelde tuletab.

Samamoodi näitab võidupüha ka seda, et meil on kaitsevõime ja kaitsetahe olemas. Ma arvan, et see on ülioluline – eriti sellises maailmas, kus me täna elame. Minu jaoks on sõda kestnud palju kauem, kui 2022. aastal täiemahuline pealetung algas.

Me inimestena ei tohi harjuda ega leppida sellega, et sõda on loomulik osa meie tänapäeva maailmast.

Meie ülesanne ühiskonna ja ka teatrina on erineval moel aidata nii palju kui võimalik Ukrainat, kes täna sõjas on. Me inimestena ei tohi harjuda ega leppida sellega, et sõda on loomulik osa meie tänapäeva maailmast.

Miks on ajateenistus oluline?