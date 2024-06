Saksa kantsler Scholz avaldas toetust Bidenile, ärritades Trumpi kampaaniat

Scholz ütles laupäeval G7 tippkohtumisel antud intervjuus Politicole, et Biden teab täpselt, mida teeb ning valitakse tõenäoliselt tagasi. „Arvan, et Joe Biden on inimene, kes väljendub väga selgelt, teab täpselt, mida ta teeb ja on üks maailma kogenumaid poliitikuid, eriti rahvusvahelises poliitikas,“ ütles Scholz. „Praeguses keerulises olukorras, kus siinsamas Euroopas käib sõda, Venemaa on tunginud Ukrainasse ja maailmas möllab palju muid konflikte, on see väärtuslik ja kasulik. Seega saan vaid öelda, et see mees teab, mida ta teeb.“