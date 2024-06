Mis ettevõtete autoparke kõige sagedamini kahjustab?

„Nagu eraisikud, nii saavad ka väikeettevõtjad minna igal ajal kindlustusfirma kodulehele ja valida sobivaima kindlustuskaitse,“ selgitab If Kindlustuse sõidukiriskide juht Kristo Piiroja. „Oleme kaskokindlustuse lepingu sõlmimise protsessi väikeettevõtjatele mõeldes oluliselt lihtsustanud ning täna saab iga väikeettevõte veebi kaudu mõne klikiga kindlustada kuni viis sõidukit. Protsess on turvaline ja mugav alates hinnakalkulatsioonist kuni poliisi väljastamiseni.“

Suurema autopargi korral tasub kindlasti küsida personaalset pakkumist, mis vastaks suurema ettevõtte vajadustele. Enamasti on ettevõtja aeg kallis ning seetõttu on mõistlik kindlustada oma ettevõtte sõidukid kiiresti ja mugavalt veebis, liigselt aega kulutamata.

Kõrgem omavastutus tähendab väiksemat kulu

Iga kaskopoliisi oluline osa on omavastutus – see tähendab seda osa kuludest, mille omanik maksab õnnetuse korral ise. Kõrgema omavastutuse määra valimine tähendab, et kaskokindlustuse aastane kulu on väiksem.

„Loomulikult on pikemas perspektiivis meeldivam maksta kaskokindlustuse eest madalamat hinda ja kui ettevõtte auto kasutajad on vastutustundlikud, võiks valida kõrgema omavastutusega poliisi,“ annab Piiroja nõu. Kindlasti aga tuleks ettevõtjal omavastutuse valikul arvestada, kui palju töötajaid igapäevaselt ettevõtte auto rooli istub.

If pakub kaskokindlustuse puhul omavastutust 200, 300 või 400 euro ulatuses. Siiski on juhtumeid, kus omavastutust ei pea katma või kohaldatakse null euro suurust omavastutust, seda näiteks autoklaaside kahjustuste puhul või otsesel kokkupõrkel loomadega. Need on olukorrad, mida on raske vältida ka kõige parematel ja eeskujulikumatel autojuhtidel. Autoklaaside täkked ja praod ning kokkupõrked metsloomadega moodustavad kokku rohkem kui kolmandiku kõigist kaskokahjudest. Klaasidega seotud kahjud on aastaid moodustanud ligi kolmandiku ja metsloomadega seotud õnnetused viis-kuus protsenti selle kindlustusliigi kahjudest.