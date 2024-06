Jalgpalli EM 2024: Kõik, mida pead teadma turniirist

Toimumiskohad

Jalgpalli EM 2024 toimub Saksamaal, mis võõrustab turniiri kümnes erinevas linnas. Need linnad on Berliin, München, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Köln, Frankfurt ja Gelsenkirchen. Iga linn on varustatud ainulaadse staadioniga, milles on oodata kaasaelavat atmosfääri, andes üritusele erilist hõngu. Turniir algab 14. juunil ja kulmineerub suurejoonelise finaaliga 14. juulil Berliinis, kus selgub uus Euroopa meister.