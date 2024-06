Täna algava EL-i kohtumise eel paistavad ametikohad jaotatud, Kallas on favoriit välisesindaja kohale

Reuters vahendab, et Euroopa ülemkogu eesistujaks on favoriit endiselt Portugali sotside ekspeaminister Antonio Costa. Liberaalidest on Kaja Kallas on agentuuri teatel favoriit EL-i kõrge välisesindaja kohale. Ka välisesindaja ametissesaamine vajab aga europarlamendi heakskiitu, kuna tegu on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresidendiga.