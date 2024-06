Ukraina rahukonverentsil osalenud riigid nõustusid, et riigi territoriaalne terviklikkus on rahu alus

Täna pandi punkt kahepäevasele konverentsile Šveitsis, kus oli kohal umbes 100 delegatsiooni, peamiselt lääneriigid, aga ka mõned olulised arenguriigid.

Enamus osalejaid kirjutasid alla lõppdokumendile, mis keskendus tuumaohutusele, toiduga kindlustatusele ja vangide vahetamise küsimustele. Teiste hulgas ei kirjutanud dokumendile alla India, Saudi Araabia ja Araabia ühendemiraadid.

Dokumendis öeldakse, et ÜRO põhikiri ning territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine võivad olla ja jäävad Ukrainas kõikehõlmava, õiglase ja kestva rahu saavutamise aluseks.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles lõpparuande kohta, et need on „minimaalsed tingimused“ läbirääkimisteks Venemaaga, viidates sellele, kui teisi lahkarvamusi Kiievi ja Moskva vahel oleks raskem ületada.

Kõneleti ka Ukrainast ära viidud lastest. Katari peaminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani märkis, et tema riik on võõrustanud Ukraina laste ja nende perede taasühendamise kõnelusi. Seni on sel viisil oma perede juurde naasnud 34 last.

Ukraina valitsuse hinnangul on riigist välja saadetud või sunniviisiliselt ümberasustatud 19 546 last ja Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova on varem kinnitanud, et vähemalt 2000 viidi Ukraina lastekodudest.

Analüütikute hinnangul on konverentsil tõenäoliselt vähe konkreetset mõju sõja lõpetamisele, sest Venemaa ei olnud üritusele kutsutud, Hiina ei osalenud ja Brasiilia viibis konverentsil vaatlejana ning püüab leida alternatiivseid teid rahu saavutamiseks.