Riho Terras: kaitseminister peaks tagasi astuma, ta on usalduse kaotanud

„Nii nagu kirjutas nädalavahetusel Delfi , oli kaitseminister 1,6-miljardilisest puudujäägist laskemoonavarudes teadlik alates eelmise aasta aprillist ehk siis enam kui aasta. Eelmise aasta juulis võttis Eesti endale NATO Vilniuse tippkohtumisel kohustuse varuda laskemoona vastavalt kokkulepitud miinimumvajadusele ning see 1,6 miljardit eurot ongi miinimumvajadus, mida kaitsevägi ja kaitseministeerium on ministrile juba eelmisel aastal esitlenud,“ sõnas Terras.

Terrase sõnul tekib küsimus, et kui Pevkur väidab, et tema sai pädevad arvutused kaitseväe juhatajalt kätte alles 1. juunil sel aastal, siis mida tegi minister ajavahemikul eelmise aasta juulist, mil Vilniuses kokkulepe sõlmiti, kuni tänaseni.

„Ministril on olemas õigus ja suisa kohustus kaitseväe juhatajalt küsida sõjalist nõuannet ning mul ei ole mingit kahtlust, et tegelikult oli see sõjaline nõuanne koos vajalike arvutustega juba varem olemas. Vähemalt sellisel tasemel, et seda viia peaministrini ja valitsuskabinetini. Põhjuseid ja ajendeid, miks Hanno Pevkur on 1,6 miljardi küsimust valitsusest eemal hoidnud, peab ta selgitama ise, sest pead pole enam võimalik liiva alla peita,“ lisas Terras.