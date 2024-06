Iisraeli armee peatab päevased lahingud Gaza lõunaosas, et kiirendada humanitaarabi tarnet

Sõjaväe poolt välja kuulutatud paus kehtib umbes 12 kilomeetrisel teelõigul Rafah’ piirkonnas. Armee teatel algab paus hommikuti kell 8.00 ja kehtib kuni kella 19-ni õhtul. Nad märkisid, et pausid toimuvad iga päev kuni edasise teatamiseni, vahendab Associated Press.

Pause rakendatakse, et võimaldada tarnida enklaavi elanikele rohkem hädavajalikku humanitaarabi ja need kehtestati pärast läbirääkimisi ÜRO ja rahvusvaheliste abiagentuuridega.

Kaheksa kuud kestnud sõda on viinud Gaza humanitaarkriisi, ÜRO teatel on sajad tuhanded palestiinlased nälja äärel. Rahvusvaheline üldsus on kutsunud Iisraeli üles tegema rohkem kriisi leevendamiseks, kuid käimasolevad lahingud on muutnud abi kohaletoimetamise keeruliseks.