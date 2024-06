BLOGI ja FOTOD | Martin Helme valiti EKRE kongressil tagasi esimeheks

EKRE-s on toimunud vahetult enne kongressi suurem pereheitmine – sellel nädalal visati erakonnast välja Henn Põlluaas, Jaak Valge, Helle Kullerkupp ja Silver Kuusik, kes kavatses Martin Helme kõrval samuti erakonna juhiks kandideerida. Pärast väljaviskamisi teatas Jaak Madison, et lahkub erakonnast. Lisaks on nädala jooksul erakonnast välja astunud näiteks Ants Frosch ja Alar Laneman.

Helme ütles oma kõnes, et selle aasta kongressi peab erakond väga erakorralises õhustikus. „Meie erakonna sees on toimunud väga tõsine tüli ja selle tulemusel väga kahjulik lahkumiste laine. Kongress on just see koht, kus anda aru ja seada plaani tulevikuks,“ sõnas ta.