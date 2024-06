Kõlvart: Keskerakonnast läheb europarlamenti Jana Toom

Ta selgitas oma otsust sellega, et soovib keskenduda erakonna juhtimisele ning selleks on vajalik jääda Eestisse.

„Jään Eestisse, sest siin Eestis on minu kui Keskerakonna esimehe jaoks hetkel tähtsaim võitlus ja kuumim punkt meie toetajate jaoks. Ja selles võitluses on Keskerakonnal lootus, jõud ja missioon. Ma ei taha minna, kui kriisis on Eesti majandus, kui veel sügavamas kriisis on Eesti eelarve ja eriti sügavas kriisis on Eesti juhtimine. Ja samal ajal ajal on julgeolekuolukord halvenenud nii Euroopas kui just meie piirkonnas,“ sõnas Kõlvart.

„Kahtlemata on vaja Euroopa tasemel parimaid otsuseid. Kuid soovin olla vastakuti nende kriisidega just siin, oma rahvale võimalikult lähedal, neid kuulates, nendega rääkides. Ja seista selle eest, et meid ei maksustataks surnuks, ei suretataks välja meie ettevõtlust, ei tapetaks meie majanduse konkurentsivõimet, ei tapetaks meie elu maapiirkondades,“ ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et kuigi Keskerakond on opositsioonis, nii riigikogus kui ka Tallinna linnas, siis püsib Tallinna võimuliit vaevu koos.

„See ebaausalt, reegleid rikkudes ja ülesostmisi kasutanud jõud on habras. Riigi tasandil võib valitsuskoalitsioon olla numbrites võimas, kuid sisult on nemadki lõhenemas. Kuid meie usk on kindel ja read tugevad,“ ütles Kõlvart.

Kõlvart sai seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel 27 039 häält ning teenis sellega Keskerakonna ainukese mandaadi Brüsselisse. Jana Toom sai 14 139 häält ning jäi häältesaagilt teisele kohale.

Ta ütles pärast valimisõhtut Delfi erisaates, et tema saadud europarlamendi mandaat on kogu erakonna mandaat ning mitmel toolil istumine pole realistlik. „Kõik on võimalik, aga mina hindan stabiilsust. Mina näen, et seda stabiilsust oleks praegu vaja nii Tallinna linnavolikogu fraktsioonis kui Brüsselis,“ rääkis Kõlvart.