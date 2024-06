„Põhja-Korea on saatnud Venemaale konteinerid, mis mahutavad ligi viis miljonit mürsku, ja peagi Pyongyangi külastades soovib Venemaa president Vladimir Putin tõenäoliselt veelgi rohkem mürske juurde hankida,“ ütles Lõuna-Korea kaitseminister Shin Won-sik.

Shin väitis intervjuus Bloomberg Newsile, et Soul on avastanud vähemalt 10 000 laevakonteinerit, mis saadetakse Põhja-Koreast Venemaale ja võivad mahutada kuni 4,8 miljonit mürsku, mida Putin on kasutanud Ukraina pommitamiseks.