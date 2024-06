Hamas: kellelgi pole aimu, kui palju Iisraeli pantvange on elus

Gazasse jäänud 120 pantvangi saatus on Iisraeli ja Hamasi verise konflikti lõpetamiseks ülioluline. Hamasi kõrge ametnik ütles CNN-ile, et kellegi pole aimu, kui paljud pantvangidest on elus, ning et iga leping nende vabastamiseks peab sisaldama lubadust püsivaks relvarahuks ja Iisraeli vägede täielikuks Gazast väljaviimiseks.