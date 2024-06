VIDEO ja FOTOD | PPA viis Ukrainasse 31 sõidukit. Belitšev: politseiautode puudus oli Ukrainas suur mure

Belitšev rääkis pühapäeva õhtul Delfile, et nad on tagasiteel Eestisse ning kõik 31 autot jõudsid kenasti Ukrainasse kohale. „Sõit oli sujuv, olime teinud palju eeltööd sõidugraafikuga ja selle turvalisusega, et kõik kulges graafikupäraselt. Koos oma partneritega saime erinevatest liiklussõlmedest kiiremini läbi, et lõppkokkuvõttes kõik õnnestus,“ rääkis ta.