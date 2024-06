Ossipenko sai aastaid Uikala prügilat juhtida hooletult ja koonerdades. Keskkonnaamet vaatas jõuetult pealt

Hiiglaslik Uikala prügimägi Ida-Virumaal põleb iga natukese aja tagant. Sageli sellepärast, et prügi on valesti ladustatud, kuid vahel põhjus ei selgugi. Päästjad kulutavad nende kustutamisele sadu töötunde ja tuhandeid tonne vett. Kustutusvesi aga valgub läbi meetrite paksuse prügikihi pinnasesse ja kannab mürkaineid loodusesse. Metsamehed näevad, et prügila ümbruskonna metsades on kraavid täis roiskvett.