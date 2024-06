Maailma liidrid kogunevad Šveitsi kuurorti Ukraina rahuplaani üle arutlema

Venemaa on teatanud, et nemad rahukõnelustel osaleda ei kavatse, ehkki võõrustajate sõnul oleks seda kaalutud. „Oleme alati olnud Venemaa konverentsile kutsumisele avatud, kuid Moskva on korduvalt selgeks teinud, et neil ei ole huvi osaleda,“ ütles Šveitsi välisminister Ignazio Cassis pressikonverentsil. Venemaa kutsumist ei pooldanud ka Ukraina, kes nõudis, et osaleksid ainult need riigid, kes austavad rahvusvahelise õiguse alusel Ukraina õigust eksisteerida. Hiina välisministeerium teatas, et Hiina ei osale rahukõnelustel, sest nende kriteerium oli, et mõlemad, Ukraina ja Venemaa, peavad olema rahukõnelustel kohal.