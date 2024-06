Kliimaministeerium käitub vastupidi oma sõnadele ja tahab looduslikke soid turbakaevandusteks muuta

Kliimaministeerium on hakanud muutma kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja, mis koostati 2016. aastal. Kuigi ministeerium selgitab, et nimekirja on vaja muuta, lähtudes kliimaeesmärkidest ja uutest teadmistest märgalade tähtsuse kohta, on uues nimekirjas endiselt looduslikke soid ja isegi soid, mille kohta on tehtud kaitsealaks muutmise ettepanek.