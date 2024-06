Välisminister Tsahkna: G7 otsus kasutada külmutatud varade intresse on oluline samm edasi

„Venemaa on agressiooniga põhjustanud Ukrainas kahjusid, mille taastamise suurusjärk ületab juba praegu 400 miljardi euro piiri,“ ütles välisminister ja lisas, et G7 riikide eilne otsus anda Ukrainale ligikaudu 50 miljardi euro ulatuses laenu, kasutades selleks Venemaa külmutatud varadelt saadavat kasumit, on tunnustamist väärt.

„G7 otsus tähendab, et Venemaa varad jäävad külmutatuks, kuni Venemaa hüvitab Ukrainale tekitatud kahju, ning see on valus sõnum Putinile ja kõigile nendele, kes on lootnud, et sõjaeelne reaalsus tuleb varsti tagasi,“ ütles Tsahkna. „See on põhimõtteline läbimurre, mida Eesti on rohkem kui aasta eest vedanud.“