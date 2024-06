Parima kaameraga nutitelefon turul? Huawei uus ja elegantne lipulaev hiilgab enneolematu kvaliteediga

Üheks märgiliseks innovatsiooniks Pura 70 Pro kaameravõimekuse vaatest on ülikiire hetktõmmise funktsioon (Ultra Speed Snapshot). Tegemist on funktsiooniga, mis ühendab endas võimeka riistvara ja tehisintellekti algoritmid. Ehk teisisõnu – pildi jäädvustamise hetkel teeb kaamerasensor nii lühikese kui ka pika säriajaga pildi, mille süsteem kombineerib ja peenhäälestab Huawei XD Motion Engine’is täies hiilguses selgeks ja teravaks pildiks.

Kahte põhikaamerat toetab asetuselt ülemine, 12,5 megapiksline ja F2.2 avausega ülilainurkkaamera. See võimaldab koguda kaadrisse suuremas ulatuses sisu ning tabada tegevused, seltskonnad ja liikuvad objektid selliselt, et ka silmanurgast nähtav jõuab terava fookusega fotole.

Visuaalselt kõige suurem ja asetuselt keskmine on 48-megapiksline ülima valgustundlikkusega makrotelefotokaamera, mille F-arv 2.1 tähistab selle kaameraliigi seas aga maailma kõige suurema objektiivi avaga nutitelefoni. See tagab kõrge kvaliteediga pildid nii sisse- kui ka väljasuumitud režiimides ja ka vähese valguse tingimustes.

Tegelikult räägime Pura 70 Pro puhul aga kaameratest mitmuses. Põhikaameraks on telefoni tagaküljel asuvast kolmest kaamerast alumine ehk 50-megapiksline ülima valgustundlikkusega kaamera (Ultra Lightning Camera). Kaamera 1/1.3 tollist sensorit täiendab vahemikus F1.4–F4.0 muudetav kaamera objektiivi avaus, koosmõjus tagavad need detailide küllased, teravad, müravabad ja rohke päevavalgusega fotod.

Kui siiani olid harjunud piltidega, mis annavad küll edasi vajaliku info, kuid ei paku sügavuti parimat teravust ja detailirohkust, siis Pura 70 Prod kasutades võid selle mure lõplikult unustada. Huawei Pura 70 Pro on loodud selleks, et ükskõik kus ning mis tahes oludes kõike mööduvat maailmatasemel kaameraga jäädvustada.

Huawei eelmise nutitelefonide kategooria P-seeria järeltulijana loodud Pura-mudelid kannavad endas kõiki neid väärtusi, mida kasutajad tänapäeva intelligentsel tehnoloogiamaastikul taga ajavad: elamusi, arenenud tehnoloogiat ja iga hetke täiel rinnal nautimist. Pura on ühendanud P-seeria ajaloo ja geneetika ning lisanud juurde järgmise generatsiooni innovatsioonid. Selle tulemusel on sündinud uus peatükk Huawei nutitelefonide ajastul, mis annab võimaluse kogeda tõelise tulevikunägemusega lahendust.

Kuigi paljud meeleolukad hetked toimuvad meie ees ja ümber, tahame üha enam jäädvustada hingematvat loodust, populaarseid vaatamisväärsusi või mälestusväärseid tegevusi selliselt, et foto tõendaks meie enda kohalolu nendes kohtades. Selleks on tarvis kvaliteetset esikaamerat, et erinevates keskkondades mitmete nurkade alt pildistada üles selfie’sid.

Väga laia valiku võimalusi pakub ka uuendatud makrotelefotokaamera. Kaamera objektiivi ava suurus F2.1 tähendab seda, et kvaliteetseid ja sisukaid fotosid saab teha ka öistes tingimustes, kus päevavalgust on vähe. Eraldi supermakro funktsioon võimaldab kasutajatel teha maksimaalse teravusega fotosid, olles pildistatavast objektist 5 cm kaugusel ning kasutades 3,5-kordset optilist suumi. Tulemuseks on šokeerivalt täpne detailide nägemine, mis avab ukse inimsilma jaoks peidus olevasse mikroskoopilisse maailma.

Milleks on ülikiire hetktõmmise funktsioon kasulik? Paljud jäädvustamist väärt sündmused, karakterid ja hetked mööduvad väga suurel kiirusel. Kas tegu on koduaias maiuse järele hüppava neljajalgse lemmikuga, loomaaias eksootilise linnu tiivaraputusega või hoopis kohalikul rallivõistlusel mööduvate võistlusautodega, kõigi nende hetkede tabamisel ja hiljem emotsioonide taaselustamisel on tähtis roll selgetel ja elavatel piltidel. Just seda eesmärki kannab Pura 70 Pro mudelis välja arendatud ülikiire hetktõmmise funktsioon, mis tarretab parima hetke ja toob selle vaataja jaoks ekraanile elutruul moel.

Pura 70 Pro sobib selleks kui valatult, sest 13-megapiksline lainurkesikaamera võimaldab püüda pildile kogu vajaliku tausta ning lisab selfie’dele sügavust. Nüüd võid unustada tülika statiivi otsimise või pisut ebamugavad palved suvalistele möödakäijatele, et nad sinust koos kaaslase või seltskonnaga pilti teeks – tõsta ise telefon näost 30–40 cm kaugusele, tee ühekordse suumiga pilt ja vaata, kui suurepärase kvaliteediga kuvab kaamera ekraanile inimeste näojooned ning taustvaate.

Murranguline stiil ja mitmed lisad

Nutitelefon ei pea olema igav. Ta ei tohigi olla igav. Aga samas on nutitelefon tänasel ajastul inimeste jaoks ka aksessuaar, mis peab olema elegantne ning sobituma inimese olemuse ja stiiliga. Huawei pööras Pura 70 Pro puhul sellele rohkelt tähelepanu, mille tulemusel on sündinud Forward Symbol disain – toonide sümfooniast kõnelev meistriteos, mis määratleb esteetika murranguliselt uuesti. Kolme tagakaamera ümber kulgev kolmnurk esitleb telefoni stiilset ja meeldejääva geomeetrilise struktuuriga disaini, mille järgi tunneb iga tänaval mööduv inimene ära, et tegu on just Pura 70 Pro-ga.

Kui telefoni tagumisel poolel on stiilselt ühendatud tipptasemel tehnoloogia ja trendikas esteetika, siis ega ka telefoni esikülg võlgu saa jääda. Pura 70 Pro on varustatud uue generatsiooni Huawei X-TRUE ekraaniga, mis oma märkimisväärse 2844 x 1260 resolutsiooni, erksate visuaalide ja mitmekülgse värvipaletiga ei jäta ühtegi kasutajat külmaks. Selleks, et avarat 6,8-tollist ekraani maksimaalselt nautida, võimendavad seda 2500-nitine maksimaalne heledus ja 1–120-hertsine adaptiivne värskendussagedus. Ekraaniheleduse kõrge näitaja koos dünaamilise lahendusega HDR Vivid garanteerib, et südasuvisel keskpäeval päikselise ilmaga ekraani nägemiseks pole vaja hakata telefoni lõputult kallutama ja käega katma, vaid tekstid, pildid ja videod on hästi nähtavad ka telefoni loomulikus asendis.

Kõige eelmainitu kõrval ei saa jätta puudutamata veel ühte Pura 70 Pro kõnekat tugevust: aku mahtu. 5050 mAh aku koos 100 W HUAWEI SuperCharge laadijaga annab telefonile pikaajalise töövõimekuse ning muudab laadimisprotsessi oluliselt kiiremaks kui mõne teise tootja või mudeli puhul. Samuti on võimalik telefoni laadida juhtmevabalt, kui on olemas kas Huawei või mõne teise tootja juhtmevaba laadija. Keskendutud on sellele, et saavutada parim tasakaal aku kestvusaja, laadimiskiiruse ja mudeli võrdlemisi väikse kogumassi vahel.

Siinkohal jäävad kasutajale endale avastamiseks EMUI 14.2 operatsioonisüsteemi interaktiivsed ja loomingulised elemendid ning süsteemi kõrge jõudlus, mis võimaldab sujuvalt maha mängida ka kõige mahukamaid rakendusi. Veelgi põnevamaks saab telefoni kasutamise muuta aga näiteks AI žestiandurit kasutades, mis võimaldab erinevaid toiminguid teha ilma füüsiliselt ekraani puutumata.

Loe lisa Huawei Pura 70 Pro kohta