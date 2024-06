Zelenskõi sõnul lubas Xi talle, et ei anna Venemaale relvi. „Kui ta on aumees, siis ta peab sõna.“

Zelenskõi sõnul andis Xi selle lubaduse hiljuti toimunud telefonivestluses. „Mul oli telefonivestlus Hiina liidriga, ta ütles, et ta ei müü Venemaale ühtegi relva,“ ütles Zelenskõi. „Eks me näe. Aga nii ta mulle ütles. Kui ta on austusväärne inimene, siis ta ei tee seda. Kuna ta andis mulle sõna.“