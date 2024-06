Ettevõtluskonto või ettevõtte konto – mida valida?

Ettevõtluskonto piirab hüvede kasutamist

Ettevõtluskonto on teoorias mõeldud inimestele, kes soovivad teha juhutöid ja lihtsustada maksude tasumist. Tihti tehakse neid töid põhitöö kõrvalt, nn lisasissetuleku teenimiseks. Kuid üks oluline piirang, millest väga valjult ei räägita, on see, et kui sul on ettevõtluskonto, aga sinu põhitöökoht näiteks koondatakse, siis kaotad õiguse end töötuna arvele võtta. Majanduslikult keerulisel ajal on see ilmselt mõtlemapanev nüanss. Kas oled ikka valmis end ettevõtluskontolt saadud tulust elatama ka siis, kui kaotad põhitöö? Või on selles olukorras kõigest olulisem saada abi ja toetust Töötukassalt, kuniks uue sissetulekuallika leiad?