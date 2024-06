Täielik kokkuvarisemine. Värske reitingu järgi langesid Briti konservatiivid Farage’i partei järel kolmandaks

Küsitluse järgi võidab juuli valimised suure ülekaaluga Keir Starmeri juhitud leiboristlik partei, keda toetab 37% küsitletutest. Reform UK toetus on 19% ja peaminister Rishu Sunaki juhitud konservatiivide oma 18%. Neile lähedane toetus on ka liberaaldemokraatlikul parteil, keda toetab 14% vastanuist. Roheliste üleriigiline toetus on Yougovi küsitluse järgi 7% ja Šoti Rahvusparteil 4%.

Neljapäeva õhtul ITV-s toimunud debatis ütles Farage, et tema partei on nüüd leiboristide peamine vastasjõud, kes edestab konservatiive kõigis kuningriigi regioonides peale Šotimaa. „Hääl teie poolt on nüüd hääl leiboristide poolt,“ ütles Farage konservatiivide saadikule Penny Mordauntile. Varem on Farage kommenteerinud, et konservatiivide parteile võib tulla lõpp. Osa vaatlejaid spekuleerib, et Farage võib üritada pärast valimisi kaht parteid üheks jõuks ühendada.