Alar Laneman ja Leo Kunnas lahkusid EKRE-st. Laneman: veendusin, et riigikaitse ja Eesti riigi teenimine erakonna ridades pole enam võimalik

Laneman astus EKRE liikmeks 2019. aastal ning lahkus täna. Laneman kinnitas Delfile, et on nii erakonnast kui riigikogu fraktsioonist lahkunud. Ta nentis, et mõtles otsuse üle pikalt järgi. „Ma veendusin nende päevade jooksul ja nendel kohtumistel ja aruteludel, et riigikaitse ja Eesti riigi teenimine erakonna ridades enam ei ole võimalik.“

Laneman selgitas, et ta kutsuti EKRE-sse, et tegeleda riigikaitse teemadega. Aprilli lõpus tõsteti ta riigikogu riigikaitsekomisjonist maaelukomisjoni. „Selline minu liigutamine sellest komisjonist, kus ma sain sellega tegeleda ja viisil, ei võimalda ju tegeleda selle asjaga, milleks mind erakonda kutsuti. Nii et kukub ära see põhjus, see missioon, mis mul oli erakonnas.“

Laneman nentis, et teisipäevane EKRE juhatuse koosolek, kus visati erakonnast välja mitmed juhatuse liikmed, mängis lahkumisotsuses samuti väga suurt rolli. „Käitumismudel alati räägib väga palju ka põhimõtetest. Kui me oleme erakond, kes võitleb demokraatia ja otsedemokraatia eest, siis erakond peab ju ise ka tegutsema nende reeglite järgi. Väga palju sellest, kes sa oled räägib see, kuidas sa kohtud oma vastasega või muidugi ka see, kuidas sa kohtud oma inimesi.“

Laneman ütles, et saab riigikaitsekomisjonis jätkata tööd ka külalisena. Ta rääkis, et mõtleb, kuidas oma missiooni edasi paremini täita ning peab nõu sõprade ja kolleegidega. „Kuidas seda nüüd öeldakse? See, kes tahab leiab alati viisi ja kes ei taha, ei leia kunagi lahendust.“